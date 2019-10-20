الجوزاء

منذ ساعتين

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ضغوط العمل تصحبك منذ الصباح، ولن يكون لديك متسع من الوقت لفعل أشياء أخرى كأمورك الشخصية، حاول أن ترتب أعمالك ومواعيدك في فترة الظهيرة، لكي لا تقع في حيرة، أما في فترة المساء فإن الأوضاع تكون هادئة وعائلية بعض الشيء، مواليد شهر أيار (مايو) هم أكثر المتأثرين بهذه الأوضاع.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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