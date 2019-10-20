السرطان

منذ ساعتين

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الأوضاع من جيد إلى أفضل، وخاصة على الوضع المالي الذي سيكون من أكثر المتأثرين بهذه الوضعية الجيدة، فمبلغ من المال قد يصلك هذا اليوم يحسن من وضعك المالي، أيضا العاطفة جيدة هذا اليوم، وتتوصل إلى قرار مع من تحب يدعم علاقتكما، المساء جيد لتلبية دعوة اجتماعية من أحد اصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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