عليك بالصبر يا مولود الأسد في فترة الصباح فقط، فهي آخر ساعات معاكسات الفلك لديك، وعند الظهيرة ستنقلب الأوضاع لصالحك ويتغير مزاجك بشكل ملفت للنظر، كما أن شعورك بالنشاط سيرجع لك، لكن الأعمال ستضغط عليك في فترة ما بعد الظهر، المساء جيد جدا وهنالك حدث قد يبسطك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10