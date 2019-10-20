الساعات الصباحية الأولى هي الأخيرة التي تدعمك لتسيير جميع أمورك، لكن بعد الساعة الثانية عشرة سيبدأ مزاجك بالتغيير الى الاسوأ، كما أنك ستكون حساسا لأي كلمة ستوجه لك، وخاصة في العمل في فترة ما بعد الظهر، أما في المساء فإن الكآبة ستصل الى أعلى مستوياتها، فمن الأفضل أن تبقى في البيت، لأن الخروج وعدمه سيان.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

