الميزان

منذ ساعتين

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يوم هادئ لجميع مواليد الميزان، قد يصيبك الملل من قلة الأحداث، وعدم وجود أي شيء يشحذ همتك، في فترة ما بعد الظهر عليك بالاهتمام بالأمور العائلية أكثر، لأنك تسمع انتقادات واسعة من أفراد عائلتك لإهمالك لهم فترة طويلة، مما يجعلك تعطي فترة المساء كاملة للجلوس أو زيارة مع العائلة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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