قوة شخصية شجاعة وتصميم، لن يقدر أحد على مواجهتك بكل هذه الصفات، وخاصة في مجال العمل حيث تدخل في نقاش حاد مع أحد زملائك في العمل لاختلاف وجهات النظر بينكما، في فترة ما بعد الظهر والمساء عليك بمراقبة كلماتك بشكل جيد، وبالأخص الصادرة نحو من تحب، لأن أي خطأ قد يكلفك الكثير.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

