القوس

منذ ساعتين

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حافظ على طول أناقتك، ولا داعي لجرأتك المتهورة وكلامك الجارح، فأنت لن تبالي بأي شيء قد يحدث حولك، مما يعرضك لبعض المشاكل في الصباح، أما بعد الظهر فقد يتغير مزاجك الى الأفضل، وقد تهتم بوضع برامج للمساء الذي قد تسعد به كثيرا، وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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