تبدأ الغيوم بالتكاثر في الصباح، لكن العاصفة لن تصل إليك قبل الظهيرة، لتغير كافة المواعيد والمشاريع المخطط لها في السابق، وقد تجلب لك بعض المشاكل، احذر على صحتك جيدا في المساء، لكي لا تصيبك الرياح الباردة، وخاصة على مواليد 20 الى 31 كانون الثاني (يناير) فهم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10