الدلو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

تبدأ الغيوم بالتكاثر في الصباح، لكن العاصفة لن تصل إليك قبل الظهيرة، لتغير كافة المواعيد والمشاريع المخطط لها في السابق، وقد تجلب لك بعض المشاكل، احذر على صحتك جيدا في المساء، لكي لا تصيبك الرياح الباردة، وخاصة على مواليد 20 الى 31 كانون الثاني (يناير) فهم الأكثر توترا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

من جيد الى أحسن، وتشعر بالنشاط والحظ يلعب معك دوره، كلمتك مطاعة ومستجابة، وبالأخص ضمن إطار عملك، قد تسمع أخباراً تفيدك في فترة ما بعد الظهر، وتكون لها علاقة بمستقبلك العملي. في المساء الأجواء جيدة للسهر، فالأفضل ألا تضيع الفرصة، أكثر المحظوظين اليوم مواليد 25 الى 31 كانون الثاني. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8

منذ يوم واحد

اليوم يحمل نوعين مختلفين، فعند الصباح وحتى الظهيرة، قد يلعب الحظ معك للخروج من أزمة في العمل، وخصوصا لمواليد 13 الى 18 شباط، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تستلم أخبارا جيدة عن العمل أو في الدراسة، عند المساء تركز على أمورك العاطفية، لأنه قد تكون هنالك مشاكل بينك وبين الحبيب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

يوم مهم جدا لبعض مواليد الدلو الذين قد يستقبلون أخبارا جيدة في صبيحة هذا اليوم، أو يقومون بمبادرة تغيير في مجرى حياتهم، يوم ممتاز لأي شيء وتكون حركتك الجسدية والكلامية كثيرة. نحذرك في فترة ما بعد الظهر من قيادتك سيارتك فعليك عدم السرعة. أما في المساء فإن أصدقاءك قد يضعونك في مزاج رائع. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ 3 أيام

من جيد الى أحسن، وتشعر بالنشاط والحظ يلعب معك دوره، كلمتك مطاعة ومستجابة، وبالأخص ضمن إطار عملك، قد تسمع أخباراً تفيدك في فترة ما بعد الظهر، وتكون لها علاقة بمستقبلك العملي. في المساء الأجواء جيدة للسهر، فالأفضل ألا تضيع الفرصة، أكثر المحظوظين اليوم مواليد 25 الى 31 كانون الثاني. العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock