عليك بتمرير فترة الصباح على خير، فبعد ذلك ستتحسن أمورك، لكن ضغوط العمل ما تزال تلقي بظلالها عليك، وخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها، حيث سيكون تركيزك منصبا على أعمالك، وتنسى مواعيدك وأمورك الخاصة، مما يغيض الآخرين حولك، الراحة مفيدة لك في المساء، فهي أفضل من الخروج.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10