تلقي المنسق العام لحقوق الإنسان د. عبير الدبابنة، اليوم، كلمة عن الزواج المبكر في مؤتمر شبكة النساء العربيات الذي يعقد في فندق جينيفا بعمان.
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