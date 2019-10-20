“الزواج الأخضر” عنوان دورة انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الراغبين بالزواج للانخراط فيها من أجل تدريبهم على هذا النوع الجديد من الزواج، وهو زواج يخطط فيه لتقليل الآثار البيئية السلبية للزواج من خلال استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل الدعوات والزهور واللباس وغيرها.