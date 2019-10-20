أمسية شعرية من نوع خاص نظمها سكان إحدى العمارات بمنطقة أبو عليا مؤخرا. الأمسية التي حضرها جميع السكان كانت لشاعرين يقطنان معهم بالبناية نفسها، وغلب على قصائدهما الهمان الوطني والاجتماعي.