شخصية قانونية رفيعة المستوى أزجى بنصيحة للحكومة بعدم إجراء أي تعديلات قانونية على “حبس المدين” لأن إلغاء “الحبس” سيدفع بالدائنين لاستخدام “الفتونة” لاسترداد ديونهم.