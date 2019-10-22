اشتكى أهالي لواء الجيزة من بطء العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي في المنطقة المحاذية لمخيم الطالبية، وقالوا لـ ” زواريب” إن أعمالهم ومتاجرهم تعرضت لخسائر جراء الإغلاق المروري في المنطقة.