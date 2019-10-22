أبلغت مصادر مطلعة ” زواريب” أمس أن شركة البوتاس الأردنية لم تتقدم بأي شكوى على عاملة زراعة من منطقة غور الصافي جرى توقيفها أول من أمس على إثر شكوى لدى دائرة الجرائم الإلكترونية. وكان نشطاء تداولوا خبر توقيف العاملة على خلفية بوستات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تنال من إدارة الشركة وتتهم بوجود فساد مفترض.