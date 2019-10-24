حاول أن تأخذ وتعطي في الكلام والأمور، ولا تجعل تقاليدك وعاداتك تحكمان عليك، النقاش مهم في العمل فلا تدع العناد والديكتاتورية يجعلان بينك وبين الآخرين عائقاً. المساء سيكون جيداً بالنسبة لك، وخاصة أنك في أبهى طلة لديك وجاذبيتك ستلفت الجنس الآخر، وخاصة مواليد 2 الى 11 كانون الثاني.



نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10