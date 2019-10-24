الجدي

منذ 26 دقيقة

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حاول أن تأخذ وتعطي في الكلام والأمور، ولا تجعل تقاليدك وعاداتك تحكمان عليك، النقاش مهم في العمل فلا تدع العناد والديكتاتورية يجعلان بينك وبين الآخرين عائقاً. المساء سيكون جيداً بالنسبة لك، وخاصة أنك في أبهى طلة لديك وجاذبيتك ستلفت الجنس الآخر، وخاصة مواليد 2 الى 11 كانون الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم جيد مثل أمس، ويمكن أن يكون أفضل بكثير وخاصة في مجال العمل. فالضغوطات قد تكون سيدة الموقف في فترة الصباح. أما في فترة ما بعد الظهر فقد يصلك مبلغ من المال يجعلك سعيدا. في المساء تبدو أكثر أريحية وهدوءا، وتسعى الى راحة جسدك بدلا من الخروج والسهر، الأكثر حظا هم مواليد 2 الى 10 كانون الثاني. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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