736 ألف مستخدم لـ”تويتر” في الأردن

إبراهيم المبيضين

عمّان-كشف تقرير عالمي حديث تزايد الإقبال على استخدام تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، ومنها شبكة التدوينات المصغرة “تويتر” التي بلغ عدد مستخدميها الأردنيين النشطين مع بداية العام الحالي حوالي 736 ألف مستخدم.

وذكر التقرير العالمي الذي أصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الإنترنت حول العالم أن عدد المستخدمين الأردنيين على شبكة “تويتر” ومع وصولهم الى هذا المستوى مع بداية العام الحالي يكون قد زاد بمقدار 248 ألف مستخدم وبنسبة 51 % وذلك لدى المقارنة بعدد المستخدمين المسجل في بداية العام الماضي والذي بلغ وقتها 488 ألف مستخدم.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين الأردنيين على شبكة ” تويتر” شكل مع بداية العام الحالي نسبة تصل إلى 7 % من إجمالي السكان في الأردن والمقدر بحوالي 10.3 مليون نسمة.

ومن جهة أخرى، قال التقرير إن “عدد مستخدمي “تويتر” شكل نسبة تتجاوز 10 % مقارنة مع اجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن والمقدر بنحو سبعة ملايين مستخدم”.

وأصبحت شبكة “تويتر” منذ سنوات أداة إعلامية تنقل الآراء السياسية والنخبوية بامتياز، إذ تتميز بالسرعة والسهولة والاختصار في تناقل الأخبار والآراء، لتسبق في كثير من الأحيان وسائل إعلام تقليدية.

وأصبح موقع “تويتر” متوفرا باللغة العربية منذ آذار (مارس) من العام 2011.

وتنافس “تويتر” اليوم مع شبكات اجتماعية متعددة لكل منها نكهتها واستخداماتها مثل “فيسبوك” وشبكات “لينكدان” المهنية، وشبكة “الانستغرام” وغيرها من الشبكات الاجتماعية.