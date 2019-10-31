أبو إبراهيم القرشي يخلف البغدادي في زعامة “داعش الإرهابي”

القاهرة– أكد تنظيم “داعش” الإرهابي في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مقتل زعميه أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع.

وأعلن التنظيم الإرهابي تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي.

وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة فجر الأحد 27 أكتوبر، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم “داعش”، في هجوم اعتبره “جريئا”.

وقال ترامب في كلمة ألقاها يوم الأحد: “وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي”.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت العملية بـ”مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين، مفيدا بأن زعيم “داعش” انتحر خلال محاولة فراره في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، بأن السلطات الأمريكية تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم “داعش” أبو بكر البغدادي، من خلال رميها في البحر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دفن البغدادي في البحر جاء “وفق طقوس دينية إسلامية”، في مكان لم يسمه.

وكانت بقايا جثة البغدادي نقلت إلى قاعدة “عين الأسد” الجوية الأمريكية في العراق بعد مقتله في عملية أمنية خاصة بريف إدلب السورية. (وكالات)