74 وفاة و9192 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجلت في الأردن، الخميس، 74 وفاة و 9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 514107، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5627، بعد وفاة 74 مصابا.

وتوزّعت الإصابات على “4616 في محافظة العاصمة عمّان، 962 في إربد، منها 67 في الرمثا، 953 في الزرقاء، 471 في البلقاء، 414 في مأدبا، 326 في المفرق، 316 في العقبة، 292 في جرش، 273 في الكرك، 227 في معان، منها 86 في البترا، 177 في الطفيلة، 165 في عجلون”.

وأُجري 47018 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5364765 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الخميس إلى نحو 19.55% مقارنة بـ 19% يوم الأربعاء.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 491 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 3198 حالة.

وغادرت 314 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 4584 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 416971 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 91509 حالات.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الأربعاء إلى 2475، بنسبة إشغال 47%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 707، بنسبة إشغال 56%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الأربعاء 369 بنسبة إشغال 32%.