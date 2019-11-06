أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة طلب من اللجنة القانونية في مجلس الأمانة أول من أمس بالتعاون مع دوائرها المختصة بدراسة الاتفاقية الموقعة بين ” الأمانة” ونقابة العاملين في البلديات في ضوء الاحتجاجات العمالية عليها وبطلب من أعضاء المجلس.
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