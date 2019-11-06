يزور وفد صناعي كويتي العاصمة عمان خلال الفترة من 17 إلى 21 الشهر الحالي. وسيعقد على هامش الزيارة لقاء مشترك لمجلس الأعمال الأردني الكويتي لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والبلاستيك والصناعات الهندسية والكهربائية.