خريجو جامعة اليرموك أعلنوا أول من أمس عن إنشاء ناد يحمل اسم ” سنابل اليرموك” يضم خريجي الجامعة لمد جسور التواصل بينهم وبين جامعتهم الأم في شتى المجالات. واختير رئيس الوزراء السابق عدنان بدران رئيسا فخريا للنادي.