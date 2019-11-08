لتحقيق أمنياتهم.. مشاركة عدد من الاطفال في تدريبات النشامى

لتحقيق أمنياتهم.. مشاركة عدد من الاطفال في تدريبات النشامى

منتخبات

2019-11-08 13:05:42

اجرى النشامى صباح اليوم الجمعة 8 تشرين الثاني، تدريباً على ملعب خريبة السوق، استعداداً للقاء استراليا عند السادسة مساء الخميس القادم على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

واستجاب النشامى الى أمنيات مجموعة من الاطفال الذين يعيشون ظروفاً مختلفة، بالمشاركة في جزء من تدريبات المنتخب الوطني، بتنسيق من جمعية مسرة الخيرية، والتي أوصلت رغبات الاطفال الى اتحاد كرة القدم، قبل ان توجه لهم الدعوة مباشرة لحضور التمارين، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

ويحرص اتحاد كرة القدم، بتوجيهات من سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية، على تفعيل قيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى الاتحاد والمنتخبات الوطنية، وتعزيز العمل التطوعي في البرامج الخيرية.

وتتطلع “مسرة” الى ابراز نمط جديد من الاعمال الخيرية، بعيداً عن التبرعات المالية، من خلال مشاركة المجتمع في تحقيق امنيات العديد من الاطفال، وتجسيدها على الارض الواقع.

وشارك في تدريبات النشامى اليوم (22) لاعباً، مع التحاق انس بني ياسين وعامر شفيع، بانتظار اكتمال الصفوف الاثنين المقبل قبل لقاء استراليا والذي يأتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.

وتضم قائمة النشامى حالياً (26) لاعباً هم: احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار وبهاء فيصل الى جانب شفيع وبني ياسين.

ويواصل النشامى تدريباته اليومية، صباحاً ومساءً، منذ 20 تشرين أول الماضي، استعداداً للقاء استراليا، ثم مواجهة الصين تايبيه 19 الجاري على ستاد الملك عبدالله الثاني.

في المقابل، يكتمل وصول وفد المنتخب الاسترالي الى العاصمة عمان بعد غدٍ الاحد، على ان يبدأ تدريباته صباح الاثنين تأهباً لـ قمة المجموعة الثانية.

ويستقر النشامى في وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، مع صدارة استراليا للترتيب بـ9 نقاط، فيما تحتل الكويت المركز الثالث بـ(4)، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب الصين تايبيه اخيراً خالي الوفاض.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.