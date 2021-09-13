74312 طالبا وطالبة استوفوا شروط التقدم للقبول الموحد

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، الاثنين، إن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للقبول الموحد واستوفوا الشروط وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق 74312 طالبا وطالبة.

وأضاف عبر قناة المملكة، أن العدد (74312) يشمل طلاب سنوات سابقة وطلاب رفع معدل وعددهم 11368 طالب وطالبة.

وفيما يتعلق بالقبول الموحد قال إنه سيكون نهاية الشهر الحالي 30-9-2021 وقد يتأخر يوم أو يومين، فيما يبدأ التدريس بالجامعات الرسمية في 10-10-2021.

وبخصوص اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية والتوصية النيابية المتعلقة برفع نسبة النجاح للمدارس المشمولة بمكرمة الأقل حظا إلى 40%، قال الخطيب، إنه “لم يتم دعوة وزارة التعليم العالي للاجتماع اليوم ولا املك معلومة إذا تمت دعوة الوزير”.