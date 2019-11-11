ناشد مواطنون متضررون أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الالتفات لمعاناتهم التي تفاقمت مؤخرا جراء أعمال البنية التحتية بمسار الباص السريع بالقرب من فندق الدايز إن وقالوا لـ ” زواريب” إن أعمالهم التجارية في المنطقة تعطلت بالكامل.
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