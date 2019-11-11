أم بيت عزاء الشاعر نايف أبو عبيد في مدينة إربد عدد كبير من الوزراء والنواب والأعيان. يشار إلى أن الشاعر المرحوم كرس حياته للعمل الثقافي وله العديد من الدواوين الشعرية والقصائد التي تتغنى بالوطن.