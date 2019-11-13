الحمل

منذ ساعتين

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يوم الإنجازات الحقيقية لك يا مولود الحمل، وخاصة المسار العملي الذي سيكون الأنجح عندك، يوم الأفكار والمشاريع فلا تخف وغامر بمقترحاتك وابدأ مشاريعك، فالحظ يخدمك وقرارك سيكون في محله، علاقتك مع الحبيب تتجه الى النقطة التي تريدها في المساء فاخرج واستمتع معه. الأكثر حظا هم مواليد شهر آذار.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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