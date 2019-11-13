الثور

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لديك الكثير من التقدم، لكن حاول أن لا تعتمد على حظك، وعلى أشياء أخرى في العمل، فمسؤوليات كبيرة تنتظرك اليوم، ومشاكل لن تجد لها حلا ستلوح في الأفق، حاول أن تبقى على هدوئك وأنا واثق من انك ستجتازها، بعد الظهر والمساء قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين من تحب، فالأفضل أن تخرج مع اصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

الأمور تتجه معك الى الأحسن يا مولود الثور، واليوم تشعر بالطاقة والنشاط منذ ساعات الصباح الأولى، مشكلة فجائية في فترة الظهيرة قد تغير مزاجك، ولكن لوقت محدود، في فترة ما بعد الظهر، يصلك خبر جيد على المسار العاطفي، مما يجعل مساءك على ما يرام، الأكثر عاطفة هم مواليد 25 الى 30 نيسان. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

الوضع يتحسن الى الأمام فلا تقلق يا عزيزي الثور، وقليلا قليلا تسيطر على أوضاعك العملية، وتنهي ما تراكم عليك من عمل، النشاط والقوة هما المسيطران عليك، فحاول أن تستغل اليوم أيضا للقرارات والمبادرات الصعبة، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. في المساء تعقد العديد من البرامج مع أصدقائك للتنفيس عن نفسك وتنجح بذلك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

وأخيرا جاء هذا النهار لكي تتحسن أمورك يا مولود الثور، فبعد هذه الفترة القاسية جاء اليوم لترتاح، القوة من خصالك اليوم، تملكك وتسلطك قد يجعلانك في المقدمة وخاصة بأعمالك فحاول أن تستغل الفرصة وتقوم بأي شي مهم لأن الحظ يدعمك بكل قوة. في المساء تشعر بحاجة الى فعل الكثير من البرامج فاخرج وعبر عن نفسك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

ما تزال الأجواء غير مستقرة لديك يا مولود الثور، لذلك خذ نفساً عميقاً قبل أن تنفذ أي أمر أو تتكلم. العمل سوف يضغط عليك منذ الصباح وحتى المساء فحاول ترتيب أمورك ولا تنفعل كثيرا لأن المشاكل قد تزورك أيضا وخاصة في فترة ما بعد الظهر، في المساء الزم البيت لأن خروجك قد يجلب لك مشاكل لأن حظك سيئ جدا. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock