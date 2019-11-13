السرطان

منذ ساعتين

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أفضل أن تنام طوال اليوم، وألا تتكلم كثيرا، لأن كل ما تفعله سيؤخذ ضدك، الوحدة تصيبك والاحساس بالتعب يسيطر عليك، خذ حذرك من أي فعل أو مبادرة في العمل لأنها قد لا تكون لصالحك. في المساء من الأفضل أن تبقى في البيت، وتشاهد التلفاز حتى تتفادى المشاكل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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