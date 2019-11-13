العقرب

منذ ساعتين

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يوم عملي يا مولود العقرب فستذهب الى عملك مصمماً على إنجاز عملك المتراكم منذ أيام، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الصباح، وأيضا في فترة الظهيرة. كما انك ستواجه مشكلة، لكنها ستكون عابرة وتسيطر عليها، المساء جيد ويحمل الكثير من التسلية لك، لكن احذر أن تتسرب الكآبة إليك فلا تبقى في البيت.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

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عليك تمرير فترة الصباح على خير، فعند الساعة الحادية عشرة ستتحسن الأمور بشكل كبير جدا. الأعمال تضغط بكل ثقلها عليك، وبالأخص في فترة الظهيرة التي تعد الأصعب خلال هذا اليوم، في المساء تتحسن أوضاعك بشكل ملحوظ وتبدو مبتسما أكثر من الأيام الماضية، وخاصة مواليد شهر تشرين الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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