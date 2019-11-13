يوم عملي يا مولود العقرب فستذهب الى عملك مصمماً على إنجاز عملك المتراكم منذ أيام، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الصباح، وأيضا في فترة الظهيرة. كما انك ستواجه مشكلة، لكنها ستكون عابرة وتسيطر عليها، المساء جيد ويحمل الكثير من التسلية لك، لكن احذر أن تتسرب الكآبة إليك فلا تبقى في البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10