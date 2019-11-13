الأسد

منذ ساعتين

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الأمور هادئة جداً ولا يوجد أي تغير. تحس بالملل والساعات تمر ببطء شديد، لكن هذا في الصباح، لكن في وقت الظهيرة تتسارع الأحداث من حولك، وتبدأ ضغوط العمل بالسيطرة عليك مع بعض الأخبار من هنا وهناك. احذر من المشاكل العائلية في فترة المساء، وخاصة أن قرارا عائليا سيطرح لن يعجبك بالمرة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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دائما لا تأخذ بالنصيحة يا أسد، واليوم ستكتشف أنك فعلت أخطاء جمة، مما يصيبك بحالة توتر، لكن لن تستمر معك طويلا، في فترة ما بعد الظهر تركز على أمورك العائلية التي أهملتها منذ وقت طويل، المساء تخصصه لمن تحب فهو بحاجة اليك اليوم، وخاصة اذا كان من مواليد القوس أو الحمل. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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