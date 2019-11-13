الأمور هادئة جداً ولا يوجد أي تغير. تحس بالملل والساعات تمر ببطء شديد، لكن هذا في الصباح، لكن في وقت الظهيرة تتسارع الأحداث من حولك، وتبدأ ضغوط العمل بالسيطرة عليك مع بعض الأخبار من هنا وهناك. احذر من المشاكل العائلية في فترة المساء، وخاصة أن قرارا عائليا سيطرح لن يعجبك بالمرة.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

