الميزان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

شخصيتك فذة وقوية يا مولود الميزان، واليوم تعرف ماذا تريد، تواجه من حولك بقوة، العمل ممتاز وخاصة أنك تبدع به في فترة الظهيرة، للحظ الذي يدعمك. تسمع بعض الأخبار الجيدة في فترة ما بعد الظهر، وتخص بعض أمورك الشخصية. كرمك يكون كبيراً هذا المساء، ومبلغ مالي لا بأس به سيخرج من جيبك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

انتبه لكل خطوة تقوم بها يا صديقي، فإن أفعالك لا تروق لأناس كثيرين، وبالأخص زملاءك في العمل الذين يشكون معاملتك الفظة معهم، تمر بمغامرة لم تكن تتوقعها في فترة ما بعد الظهر، لكنها ستجعلك تعيد حساباتك، المساء هادئ بعض الشيء، فحاول الترويح عن نفسك قليلا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

تتابع أسبوعك العملي بنشاط، فأنت ذاهب الى عملك ومصمم على إنجاز جميع أعمالك المتأخرة، يواجهك في فترة الظهيرة عمل كثير، مما يجعلك في فوضى من أمرك، لكن انتبه في فترة ما بعد الظهر من مشكلة قد توخرك الى المساء. المساء جيد للخروج ومجالسة أصدقائك للترفيه عن نفسك، ولكنك لن تطيل بالسهرة. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

جاء وقت الراحة يا ميزان، فبعد يومين من التعب الجسدي والنفسي جاء اليوم لكي يخفف عليك الأجواء الضاغطة، سوف تركز على أعمالك وتجهد نفسك بالعمل لما يوجد من تراكمات لديك وخاصة في فترة الظهيرة، في المساء تستقر الأجواء تماما وتتفرغ لنفسك ولأمورك الخاصة المؤجلة منذ مدة، لكن احذر المصاريف الزائدة لأن مبلغا ليس بقليل قد يخرج من جيبك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 3 أيام

لن يسير شيء معك كما ترغب وقد تلاحظ أنك تبدأ نهارك متعباً وبطريقة عكسية والمشاكل تواجهك منذ الصباح الباكر، اعتن بصحتك جيداً في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي إثر الضغوطات التي تؤثر عليك طوال ساعات هذا اليوم. في المساء الكآبة والملل يزورانك ويجعلانك حساساً لأي كلمة توجه لك. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock