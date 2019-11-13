الجدي

منذ ساعتين

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اليوم جيد يا صديقي الجدي، ولكن قد تكون هنالك بعض المشاكل العاطفية فعليك الحذر في معاملتك مع حبيبك، وفي العمل الأمور جيدة جداً، وعليك استغلال طلتك وأسلوبك للتأثير على الآخرين، وأيضا لعمل المقابلات والاجتماعات، فالنتائج التي ستتمخض عنها ستكون بمصلحتك. في المساء قد تخرج لتمتع نفسك وقد تكون مدعوا لشيء ستسعد به.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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