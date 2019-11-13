الحوت

منذ ساعتين

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يوم الحيرة والمزاجية، فاليوم ستكون بأكثر من عقل وتتردد كثيراً في اتخاذ القرارات واختيار الأشياء، المفاجآت أيضاً ستكون هي المسيطرة في ساعات الظهيرة، مما سيغير جميع برامجك، ويجعلك في مزاج لا تحسد عليه. انتبه الى صحتك في ساعات المساء فقد تتراجع خاصة اذا كنت من مواليد شهر شباط.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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أنت مزاجي بطريقة مخيفة يا صديقي الحوت، فكل دقيقة بقرار وبرأي مخالف، حاول أن تركز على ما تريد ولا تجعل تسارع الأحداث يرهقك ويفقدك تركيزك، لا تستغرب اذا ألغيت بعض المواعيد في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لأن كل شيء سيكون ممكنا، وخاصة اذا كنت من مواليد 27 شباط الى 6 آذار. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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