الدلو

منذ ساعتين

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تستغرب من أن الأمور تسير معك عكس ما تتوقع وللأفضل، عليك باستغلال هذا اليوم لإنجاز الأعمال الصعبة، والتي تتطلب منك جهداً كبير، يوم جيد وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة. في المساء الأجواء ممتازة للسهر والخروج برفقة أصدقائك وبالأخص لمواليد كانون الثاني الأكثر حظا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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عليك بتمرير فترة الصباح وما بها من أحداث قد لا تعجبك، لأنه عند الظهيرة تتغير الأمور وتبدأ بالتوجه لمصلحتك، كما أن الحظ سيبدأ بدعمك ليسير لك كل الأمور التي تريدها، فحاول أن تقوم بكل ما هو صعب، في المساء الوقت الممتع ينتظرك فاستغل الفرصة، لتغير الأجواء حولك، وخاصة مواليد شهر كانون الثاني. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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