القوس

منذ ساعتين

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يوم صعب يا مولود القوس، فيومك سيكون صعباً من أوله، ولن يسير شيء معك كما ترغب، التعب قد يسيطر عليك طوال اليوم، وقد تتعرض صحتك لبعض الانتكاسات في فترة المساء، سيعرض عليك دعوات للخروج لكنك سترفضها جميعها، لعدم رغبتك بالخروج، مواليد تشرين الثاني هم الأكثر تعباً هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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هدئ من روعك يا صديقي وحافظ على صحتك أهم شيء في هذا اليوم. فالتعب سيأخذ الكثير من قوتك ونشاطك، مما يدفعك الى عدم القيام بأعمالك بالشكل الصحيح. حاول أن ترتاح بشكل جيد في فترة ما بعد الظهر، ترفض دعوات للخروج في فترة المساء، لعدم وجود مزاج لديك لذلك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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