يوم صعب يا مولود القوس، فيومك سيكون صعباً من أوله، ولن يسير شيء معك كما ترغب، التعب قد يسيطر عليك طوال اليوم، وقد تتعرض صحتك لبعض الانتكاسات في فترة المساء، سيعرض عليك دعوات للخروج لكنك سترفضها جميعها، لعدم رغبتك بالخروج، مواليد تشرين الثاني هم الأكثر تعباً هذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10