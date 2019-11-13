تدرس أمانة عمان الكبرى إزالة الدوار السادس والاستعاضة عنه بإشارات ضوئية أسوة بالدوار الخامس والسابع والثامن.
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