الحمل

منذ 4 ساعات

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الأمور ما تزال تسير عكس ما تريد، والمفاجآت ما تزال تغير حياتك، عليك بالهدوء وإحكام عقلك مثل التهور في كلامك واتخاذ القرارات، أيضاً صحتك موضع تساؤل في فترة ما بعد الظهر فاحذر على منطقة الأمعاء فهي الأكثر تأثراً . المساء قد يكون أفضل مع العائلة، مواليد 2 الى 10 نيسان (ابريل) هم الأكثر مزاجية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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وضعك اليوم غير منظم وعليك الهدوء والتفكير وعدم التهور باتخاذ أي خطوة، قد يكون من المفيد لك النوم لساعة متأخرة لاختصار فترة الصباح الضاغطة. في فترة ما بعد الظهر المشاكل ستكثر، وبالأخص في محيط عائلتك، فحافظ على دبلوماسيتك. في فترة المساء مزاجك سيسوء أكثر عندما يلغي الحبيب معك موعدا منظما منذ أمس. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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