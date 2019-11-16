العذراء

منذ 4 ساعات

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الأوضاع العائلية لها النصيب الأكبر في الأحداث التي ستجري خلال هذا اليوم، فهنالك مشكلة عائلية تريد حلا منك في فترة ما بعد الظهر تشغل وقتك كاملا، حاول أن تبقى على هدوئك ودبلوماسيتك، خاصة في فترة المساء التي تشهد تطورات ومفاجآت غير محببة لك، وبخاصة مواليد 3 الى 10 أيلول (سبتمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 8 من 10

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يوم هادئ جدا يا صديقي العذراء بعد اليومين الصعبين اللذين مرا عليك. قد تبقى في فراشك الى ساعة متأخرة وحتى الظهيرة، من بعدها ستنشغل بأمورك العائلية التي ستضغط عليك طوال فترة ما بعد الظهر. في المساء قد تدعى الى مناسبة اجتماعية، لكنك ستسر بها كثيرا للأحداث التي من الممكن أن تجري بها. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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