الأوضاع العائلية لها النصيب الأكبر في الأحداث التي ستجري خلال هذا اليوم، فهنالك مشكلة عائلية تريد حلا منك في فترة ما بعد الظهر تشغل وقتك كاملا، حاول أن تبقى على هدوئك ودبلوماسيتك، خاصة في فترة المساء التي تشهد تطورات ومفاجآت غير محببة لك، وبخاصة مواليد 3 الى 10 أيلول (سبتمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 8 من 10