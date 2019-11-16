الثور

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم نشط لديك يا صديقي الثور، وتصحو باكرا، فلديك الكثير من المواعيد والأعمال وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد زخماً كبيراً، تفكر في التزام البيت في فترة المساء، لكن ستلقى دعوة مفاجئة تخرجك من المنزل. مواليد 2 الى 12 أيار (مايو) هم الأكثر نجاحاً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

يوم فيه كثير من الأحداث والمواعيد، فأنت لن تجد الوقت لحك رأسك أو لفسحة من الملل. بعض مواليد الثور قد يكونون على سفر، وبالأخص في فترة الظهيرة، وما بعدها. أما في فترة ما بعد الظهر فاحذر من لسانك، فأنت تدخل نفسك بأمور لا دخل لك بها. المساء يقرب بينك وبين من تحب، فحاول أن تخرج معه بجلسة هادئة. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

تشعر بعاطفة كبيرة في قلبك، وإذا لم يكن لديك حبيب فإنك تشعر بفراغ عاطفي كبير قد يؤثر على مزاجك ونفسيتك في فترة الظهيرة، الأجواء في فترة ما بعد الظهر تنسيك أفكارك لكثرة البرامج التي تواجهها، المساء جيد لجلسة هادئة مع الأصدقاء أو مع من تحب، وبالأخص مواليد شهر نيسان. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

لديك الكثير من التقدم، لكن حاول أن لا تعتمد على حظك، وعلى أشياء أخرى في العمل، فمسؤوليات كبيرة تنتظرك اليوم، ومشاكل لن تجد لها حلا ستلوح في الأفق، حاول أن تبقى على هدوئك وأنا واثق من انك ستجتازها، بعد الظهر والمساء قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين من تحب، فالأفضل أن تخرج مع اصدقائك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

الأمور تتجه معك الى الأحسن يا مولود الثور، واليوم تشعر بالطاقة والنشاط منذ ساعات الصباح الأولى، مشكلة فجائية في فترة الظهيرة قد تغير مزاجك، ولكن لوقت محدود، في فترة ما بعد الظهر، يصلك خبر جيد على المسار العاطفي، مما يجعل مساءك على ما يرام، الأكثر عاطفة هم مواليد 25 الى 30 نيسان. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock