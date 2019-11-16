يوم نشط لديك يا صديقي الثور، وتصحو باكرا، فلديك الكثير من المواعيد والأعمال وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد زخماً كبيراً، تفكر في التزام البيت في فترة المساء، لكن ستلقى دعوة مفاجئة تخرجك من المنزل. مواليد 2 الى 12 أيار (مايو) هم الأكثر نجاحاً.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10