الجوزاء

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يلاحظ عليك بعض الأشخاص الاكتئاب مع انه لا يوجد أي شيء يجعلك كذلك باستثناء الأمور العاطفية التي تسير عكس ما ترغب، وليس كما تريد، فالمناقشات حادة بينكما وخاصة في فترة الصباح، أما في المساء فسيخرج من جيبك مبلغ مالي محترم فانتبه إلى أوضاعك المالية جيداً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

الأوضاع تتحسن معك شيئا فشيئا، لكن الأمور المالية ليست بجيدة، لأن مصاريفك كثيرة، وخاصة أن التزامات مالية تظهر فجأة لك، احذر من مشاجرة بينك وبين أحد أفراد عائلتك في فترة ما بعد الظهر، وذلك لحساسيتك المبالغ بها، لكن المساء يعدك بتقارب بينك وبين من تحب بعد فترة جفاف بينكما استمرت طويلا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل :7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

أمورك ما تزال جيدة يا مولود الجوزاء، لكن الدور عليك بأن تستغل الوضع لصالحك، عليك باتخاذ بعض القرارات المهمة، وبالأخص في فترة الصباح. في فترة ما بعد الظهر الأمور العائلية تحوز على اهتمامك بشكل كبير لحدث طارئ قد يحدث. أما في المساء، فإن الأمور العاطفية جيدة وقد تحدث مصالحة بينك وبين من تحب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

وضعك مختلف عن الأمس وتشعر بتغير كبير الى الأحسن، ومزاجك في وضع أحسن من ذي قبل، تبدأ الأمور العملية بأخذ المنحنى الجيد منذ الظهيرة، وتسيطر على الأوضاع التي حولك جيداً، يوم جيد لتوقيع العقود والذهاب لمقابلة عمل، المساء جيد لجلسة هادئة مع العائلة، لأنك منذ فترة لم تجلس معهم، لكن طاقتك الزائدة قد تجعلك تخرج للاستمتاع بوقتك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

عليك بتمرير الساعات الأولى منذ الصباح، وتهدئة أعصابك، لأن كل ما تريده سيحدث. لكن عليك بانتظار فترة الظهيرة حينها تتغير جميع الموازين لصالحك، وتكون أكثر قوة وحكمة. لكن لا تحاول فرض القوانين والأحكام على من تحب في المساء، فلن يعجبك رده بالمرة. نسب النجاح لهذا اليومالعمل :8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock