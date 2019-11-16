ما يزال القرار بيدك يا عزيزي السرطان فأنت سيد الموقف وكلمتك مسموعة لهذا اليوم، الأعمال تسير كما ترغب وبسهولة لم تكن تتوقعها، لكن احذر العنادة في فترة الظهيرة فقد تخسرك بعض النقاط أمام رئيسك، المساء جيد وخاصة أن علاقتك مع من تحب جيدة، وأفضل من ذي قبل، وخاصة مواليد 1 الى 9 تموز (يوليو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10