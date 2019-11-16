ما زالت الأيام الصعبة التي تمر بها، والتي ما زالت تؤثر عليك منذ أمس، الضغوطات العملية والمشاكل ما تزال تسيطر على وضعك العملي، ومنذ الصباح الباكر ستكون هنالك مناوشات بينك وبين زميل لك في العمل. المساء سيشهد توتر من الناحية العاطفية، فالأفضل أن تبتعد عن شريك حياتك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة : 5 من 10