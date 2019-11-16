الأسد

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ما زالت الأيام الصعبة التي تمر بها، والتي ما زالت تؤثر عليك منذ أمس، الضغوطات العملية والمشاكل ما تزال تسيطر على وضعك العملي، ومنذ الصباح الباكر ستكون هنالك مناوشات بينك وبين زميل لك في العمل. المساء سيشهد توتر من الناحية العاطفية، فالأفضل أن تبتعد عن شريك حياتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة : 5 من 10

مقالات ذات صلة

جسدك تعب وأنت لا تريد النهوض من فراشك، وليس لديك الرغبة بفعل أي شيء، يوم كئيب منذ الصباح والدقائق تمر ببطء شديد، في فترة الظهيرة قد تشهد نقاشا ساخنا مع أحد أفراد عائلتك. كما عليك الحذر في المساء من الخروج من المنزل، فالبقاء به أفضل لك فهذا سيقلل أخطاءك، وبالأخص مواليد 1 الى 11 آب. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ يوم واحد

تصحو منذ الصباح، وليس لديك الرغبة في عمل شيء أو الذهاب لأي مكان وتود الرجوع الى النوم، يوم هادئ بعض الشيء في الصباح، لكن ضغوطات العائلة تؤثر عليك بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر، مما يجعلك بحالة هيستيرية. في المساء عليك الابتعاد قليلا عمن تحب فقد يحدث سوء تفاهم بينكما. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يومين

الأمور هادئة جداً ولا يوجد أي تغير. تحس بالملل والساعات تمر ببطء شديد، لكن هذا في الصباح، لكن في وقت الظهيرة تتسارع الأحداث من حولك، وتبدأ ضغوط العمل بالسيطرة عليك مع بعض الأخبار من هنا وهناك. احذر من المشاكل العائلية في فترة المساء، وخاصة أن قرارا عائليا سيطرح لن يعجبك بالمرة. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

دائما لا تأخذ بالنصيحة يا أسد، واليوم ستكتشف أنك فعلت أخطاء جمة، مما يصيبك بحالة توتر، لكن لن تستمر معك طويلا، في فترة ما بعد الظهر تركز على أمورك العائلية التي أهملتها منذ وقت طويل، المساء تخصصه لمن تحب فهو بحاجة اليك اليوم، وخاصة اذا كان من مواليد القوس أو الحمل. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock