الميزان

منذ 4 ساعات

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يوم خيبة الأمل لكل من يحب من برج الميزان، فاليوم ستتعرض لخيانة من قبل من تحب تجعل يومك عكس ما توقعت، وخاصة في فترة الصباح أما بالنسبة لوضعك العملي فعليك الهدوء وعدم التهور في قراراتك، فلن يفيدك، اليوم لن يكون سهل بالنسبة لك، فعليك اتخاذ الحذر، وبالأخص اذا كنت من مواليد 4 الى 12 تشرين الأول (اكتوبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 9 من 10

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