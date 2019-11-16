يوم هادئ يمر عليك يا عزيزي العقرب، وخال من الأحداث، وخاصة في فترة الصباح التي تشهد مللا لم تشعر به من فترة عليك بإنجاز الأعمال المتوقعة لديك، لأنك ستسمع كلاما لن تسر به من قبل رئيسك في العمل، المساء يعدك بحركة أكبر ورفقة تسعد بها في جلسة مع اصدقائك، لكن عليك بعدم الاهتمام لما ستسمع كي لا تعكر مزاجك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10