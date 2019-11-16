العقرب

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم هادئ يمر عليك يا عزيزي العقرب، وخال من الأحداث، وخاصة في فترة الصباح التي تشهد مللا لم تشعر به من فترة عليك بإنجاز الأعمال المتوقعة لديك، لأنك ستسمع كلاما لن تسر به من قبل رئيسك في العمل، المساء يعدك بحركة أكبر ورفقة تسعد بها في جلسة مع اصدقائك، لكن عليك بعدم الاهتمام لما ستسمع كي لا تعكر مزاجك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

إنه من أحلى الأيام التي قد تمر عليك في هذا الشهر، فعليك استغلاله للترفيه عن نفسك والخروج مع أصدقائك أو حبيبك للاستمتاع بالأجواء. في فترة ما بعد الظهر قد تتغير وجهة نظرك لمشكلة واجهتك بالأيام الفائتة، وتصبح إيجابية لاكتشافك بعض الأمور. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

لديك الكثير لتقوم به يا عزيزي العقرب، فالمسؤوليات ما تزال تندفع تجاهك، وخاصة في فترة الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر وبعدها ترتاح من العناء، وتصبح أقل اكتراثا بالحياة، تهورك في تصرفاتك قد يجعلك تسمع انتقادا واضحا من أفراد عائلتك، ولا تكن مغامرا في مخططاتك لهذه الليلة، وبالأخص مواليد شهر تشرين الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

يوم عملي يا مولود العقرب فستذهب الى عملك مصمماً على إنجاز عملك المتراكم منذ أيام، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الصباح، وأيضا في فترة الظهيرة. كما انك ستواجه مشكلة، لكنها ستكون عابرة وتسيطر عليها، المساء جيد ويحمل الكثير من التسلية لك، لكن احذر أن تتسرب الكآبة إليك فلا تبقى في البيت. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 3 أيام

عليك تمرير فترة الصباح على خير، فعند الساعة الحادية عشرة ستتحسن الأمور بشكل كبير جدا. الأعمال تضغط بكل ثقلها عليك، وبالأخص في فترة الظهيرة التي تعد الأصعب خلال هذا اليوم، في المساء تتحسن أوضاعك بشكل ملحوظ وتبدو مبتسما أكثر من الأيام الماضية، وخاصة مواليد شهر تشرين الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock