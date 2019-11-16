القوس

منذ 4 ساعات

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ما تزال الأمور العملية تتصدر قائمة اهتماماتك وتتأخر في العمل لوقت متأخر احذر من مشكلة قد تحدث وتحدث تعطيلاً لك الاكتئاب والملل سيسيطران عليك في فترة المساء لعدم وجود ما تفعله، احذر من رؤية من تحب أيضاً، لأن الأمور لن تسير بينكما بشكل جيد بل المناقشات ستسيطر على الأجواء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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تبدأ الأمور بالتحسن لديك يا مولود القوس، ويصبح صباحك نشيطا عازما على سد الفجوة التي نتجت عن الأيام السابقة، فأنت تسعى اليوم الى ترفيه نفسك وإراحة جسدك. يوم جيد للخروج في نزهة أو في سفر. المساء قد يجلب لك قليلا من الكآبة لقلة الأحداث حولك، وبالأخص مواليد 1 الى 10 كانون الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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