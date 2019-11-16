الجدي

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عليك بالصبر يا عزيزي فهذا اليوم هو يوم آخر من الأيام المتعبة بالنسبة إليك، لكن عليك بالمحافظة على صحتك فهي أهم شيء، وخاصة المعدة التي تشهد تلبكا، العمل لا تسأل عنه فالضغوطات والمشاكل ستكون في أوجها في فترة الظهيرة، المساء قد يبدو مملا وهادئا، مواليد 2 الى 10 كانون الثاني (يناير) هم الأكثر توتراً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

"الشاكي الباكي" أغنية لحسين الجسمي قد تطبق عليك اليوم، فعليك الحذر ولا تكثر في مخططاتك ومخيلتك فقد تقع على رأسك، العصبية والمزاجية تؤثران عليك بشكل كبير لكثرة المشاكل التي تواجهها أكان مع عائلتك أو مع شريك حياتك، انتبه إلى صحتك أيضا، وخاصة في المساء فقد تتعرض لوعكة صحية. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يوم واحد

عليك استغلال فترة الصباح جيدا يا صديقي الجدي، لأنه قد لا يسير شيء كما ترغب بعد ذلك، وابتداء من فترة ما بعد الظهر تشعر ببعض التوتر، كما عليك الانتباه إلى صحتك أكثر بالمساء، وخاصة أنك تعب مما مر عليك من ضغط في الأسبوع الماضي، مواليد كانون الأول هم الأكثر توترا هذه الليلة. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يومين

اليوم جيد يا صديقي الجدي، ولكن قد تكون هنالك بعض المشاكل العاطفية فعليك الحذر في معاملتك مع حبيبك، وفي العمل الأمور جيدة جداً، وعليك استغلال طلتك وأسلوبك للتأثير على الآخرين، وأيضا لعمل المقابلات والاجتماعات، فالنتائج التي ستتمخض عنها ستكون بمصلحتك. في المساء قد تخرج لتمتع نفسك وقد تكون مدعوا لشيء ستسعد به.نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 3 أيام

لديك مواعيد وأمور مهمة لتفعلها منذ الصباح، وحتى فترة ما بعد الظهر، والحظ قد يدعمك ويجعل أمورك سهلة، لكن حاول أن لا تطلق الأحكام بسرعة، وخذ بالنصيحة فقد تنفعك، في المساء تخطط لقضاء ليلة شاعرية مع من تحب، لكن تحدث مفاجآت عكس توقعاتك تماما، فالأفضل ألا تراه وأن تخرج مع أصدقائك.نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock