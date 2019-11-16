الدلو

منذ 4 ساعات

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تشعر بأن أحداً يتبعك وهذا صحيح، فالفلك يحثك لإنجاز أعمالك وأمورك بأسرع وقت، فالأمور جيدة وتدعمك وخاصة في فترة النهار حيث تحقق نجاحاً كبيراً، المساء غير مشجع بالنسبة للأمور العاطفية التي تشهد تنافراً بينك وبين من تحب ذكريات حب قديم ترجع الى مخيلتك، مما يجعلك كئيباً بعض الشيء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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