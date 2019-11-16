الحوت

منذ 4 ساعات

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الحظ ما يزال إلى جانبك يا مولود الحوت، فعليك أن تستغل الفرص التي ممكن أن تتاح لك في ظهيرة هذا اليوم، شعور بالعصبية قد يراودك في فترة ما بعد الظهر واحذر من القيادة بسرعة وعصبية، المساء جيد لقضاء وقت هادئ مع من تحب، لكن عليك بعدم انتقاده بكثرة فقد لا يحب ذلك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9من 10

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