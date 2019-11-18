أبناء أردنيات متزوجات من غير أردنيين فقراء، يشكون حرمانهم من قبل وزارة التنمية من مخصصات الدعم التكميلي لأنهم ليسوا أردنيين، فيما يتقاضون دعما نقديا في الوقت ذاته من صندوق الزكاة.